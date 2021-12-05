Кубок мира по лыжным гонкам: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 5 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало запланировано на 11:20 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Составы российских команд

Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

Вчера, 4 декабря, в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: первое место занял Симен Хегстад Крюгер, второе — Ханс Кристер Холунд, третье – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.