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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, Лиллехаммер, мужчины: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 5 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало запланировано на 11:20 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Составы российских команд
Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

Вчера, 4 декабря, в мужской «разделке» на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: первое место занял Симен Хегстад Крюгер, второе — Ханс Кристер Холунд, третье – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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