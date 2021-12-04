Терезе Йохауг побежит на третьем этапе эстафеты в Лиллехаммере

Стали известны составы сборных Норвегии на женскую эстафетную гонку 4x5 км в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает Nettavisen.

Отметим, что Терезе Йохауг побежит на третьем этапе, а финишёром первой сборной Норвегии станет Хелене Мари Фоссесхолм. Не менее любопытна расстановка по этапам второй команды – четвёртый этап тренеры доверили Лотте Уднес Венг.

Состав женской сборной Норвегии по лыжным гонкам на эстафету

Норвегия-1: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Мари Фоссесхолм.



Норвегия-2: Майкен Касперсен Фалла, Анне Кьерсти Калва, Рагниль Хага, Лотта Уднес Венг.

Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Старт — в 13:45 по московскому времени.