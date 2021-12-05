Евгений Дементьев: Червоткин сейчас в хорошей форме, он это подтвердил
Поделиться
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о результатах российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он финишировал четвёртым.
Весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Победил в гонке Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лидер сборной России Александр Большунов стал 14-м.
«Алексей в хорошей форме. Это он показал еще на прошлом этапе, а сегодня подтвердил. Денис Спицов готовился. Возможно, первый старт и волнение, но он продемонстрировал неплохой ход, если занял 13-е место», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
00:32
- 4 декабря 2021
-
21:53
-
21:20
-
20:09
-
18:53
-
17:26
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:47
-
16:43
-
16:41
-
16:32
-
16:24
-
16:21
-
16:15
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:31
-
15:17
-
15:16
-
14:57
-
14:57
-
14:34
-
14:23
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
Партнерский контент