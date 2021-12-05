Евгений Дементьев: Червоткин сейчас в хорошей форме, он это подтвердил

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о результатах российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он финишировал четвёртым.



Весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Победил в гонке Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лидер сборной России Александр Большунов стал 14-м.



«Алексей в хорошей форме. Это он показал еще на прошлом этапе, а сегодня подтвердил. Денис Спицов готовился. Возможно, первый старт и волнение, но он продемонстрировал неплохой ход, если занял 13-е место», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».

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