Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Евгений Дементьев: Червоткин сейчас в хорошей форме, он это подтвердил

Евгений Дементьев: Червоткин сейчас в хорошей форме, он это подтвердил
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о результатах российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он финишировал четвёртым.

Весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Победил в гонке Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лидер сборной России Александр Большунов стал 14-м.

«Алексей в хорошей форме. Это он показал еще на прошлом этапе, а сегодня подтвердил. Денис Спицов готовился. Возможно, первый старт и волнение, но он продемонстрировал неплохой ход, если занял 13-е место», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Червоткин прокомментировал 4-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021