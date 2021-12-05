Лео Йоханссон отреагировал на слова Петтера Нортуга о низких шансах Швеции в эстафете
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Шведский лыжник Лео Йоханссон отреагировал на слова Петтера Нортуга о шансах сборной Швеции в грядущей мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка начнётся в 11:20 мск.
Нортуг заявил, что готов «стоять голым на улице Стокгольма, если Швеция выиграет эстафету».
«Если он действительно так сказал, то должен выполнить своё обещание. Но надо признать, у Норвегии чертовски крутая команда. Но мы должны попытаться исправить ситуацию», — приводит слова Йоханссона Expressen.
От России в эстафете выступят две команды:
Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.
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