Лео Йоханссон отреагировал на слова Петтера Нортуга о низких шансах Швеции в эстафете

Шведский лыжник Лео Йоханссон отреагировал на слова Петтера Нортуга о шансах сборной Швеции в грядущей мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка начнётся в 11:20 мск.

Нортуг заявил, что готов «стоять голым на улице Стокгольма, если Швеция выиграет эстафету».

«Если он действительно так сказал, то должен выполнить своё обещание. Но надо признать, у Норвегии чертовски крутая команда. Но мы должны попытаться исправить ситуацию», — приводит слова Йоханссона Expressen.

От России в эстафете выступят две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.