Петтер Нортуг — о шведских лыжниках: лучше сидеть дома, чем так отставать на Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг высказался о низких результатах шведских лыжников на стартовавшем Кубке мира по лыжным гонкам.

«Мы призываем к борьбе. Мы хотим дуэли между Швецией и Норвегией. Конечно, на Кубке мира они могут набирать форму и опыт, но самое главное – чтобы они делали шаги вперёд и чётко выполняли свою работу от весны до осени. Нужно собрать хорошую тренировочную группу, в которой каждый будет прогрессировать. У Швеции получилось это в женской сборной, я не понимаю, почему это нельзя сделать в мужской. Лучше сидеть дома и тренироваться, чем ехать на Кубок мира и так сильно отставать», — приводит слова Нортуга Aftonbladet.

Ранее в мужской индивидуальной гонке на 15 км весь пьедестал заняли норвежцы. Лучшим результатом сборной Швеции в гонке стало 31-е место Вильяма Порома.