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Йоханнес Клебо: к счастью для Швеции, за Норвегию в эстафете могут бежать только четверо

Йоханнес Клебо: к счастью для Швеции, за Норвегию в эстафете могут бежать только четверо
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил шансы сборной Швеции в грядущей мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка начнётся в 11:20 мск.

«К счастью для Швеции, за Норвегию могут бежать только четверо в эстафете или… мы можем выставить только две команды. Шансы на победу Швеции должны быть заоблачными», — приводит слова Клебо Aftonbladet.

Отметим, что ранее норвежец Петтер Нортуг заявил, что готов «стоять голым на улице Стокгольма, если Швеция выиграет эстафету».

От России в эстафете выступят две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.

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