Хальфварссон: не стоит ожидать, что Швеция поборется с Норвегией и Россией в эстафете

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отреагировал на слова Петтера Нортуга о шансах сборной Швеции в грядущей мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Гонка начнётся в 11:20 мск.

Нортуг заявил, что готов «стоять голым на улице Стокгольма, если Швеция выиграет эстафету».

«Вам, вероятно, не следует ожидать, что Швеция поборется с Норвегией и Россией в эстафете. В данный момент мы аутсайдеры», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Ранее в мужской индивидуальной гонке на 15 км весь пьедестал заняли норвежцы. Лучшим результатом сборной Швеции в гонке стало 31-е место Вильяма Порома.

От России в эстафете выступят две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.