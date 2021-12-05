Клебо: Устюгов навязал мне классную борьбу, думаю, зрители получили большое удовольствие

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал результаты эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Его команда, Норвегия-1 выиграла гонку.

«Устюгов навязал мне классную борьбу, думаю, зрители получили большое удовольствие. Было здорово. Нам как спринтерам на последнем этапе нужно было просто держаться и включаться в самой концовке. Сегодня нам это удалось, и мы одержали победу», — сказал Клебо после гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета, 4 x 7,5 км

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:14.58,17

2. Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов — отставание +0,2 секунды

3. Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен + 1,2

4. Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин +1,4.

Также сегодня, 5 декабря, пройдёт женская эстафета (4x5). Она начнётся в 13:45 мск.