Устюгов — о финише с Клебо: мне показалось, что он поддался, чтобы было интереснее

Российский лыжник Сергей Устюгов, принёсший второй команде сборной России серебряную медаль эстафеты в Лиллехаммере, высказался об итогах гонки.
«Всю дистанцию был кризис, накрывало, было тяжеловато. Но надо просто перетерпеть это, больше проработать. На финише я шёл не на пределе, и мне показалось, что Клебо поддался. Мы в какой-то момент с Клебо поймали взгляд друг друга, я показал, что не пойду вперёд, а он пошёл за Иваном. Я подумал, что он хочет отцепить меня, чтобы у второй норвежской команды было больше шансов на пьедестал. Когда мы вышли на прямую, мне показалось, что он поддался, чтобы было интереснее. А если он не поддавался, значит, у меня просто не было веры в свои силы, ведь это сильнейший финишёр мира.
Это, наверное, третий или четвёртый раз, когда мы обыгрываем первую команду. Уже какая-то традиция получается. Но ребята из первой команды тоже молодцы – Иван Якимушкин очень мощно последний этап отработал, пошёл со старта сразу, чтобы не подпустить к нам финна», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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