«Клебо сейчас будет немного опасаться Устюгова». Панжинский — о результатах эстафеты

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результаты российских лыжников в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Спортсмены нашей команды отработали достойно. Все хорошо подготовили себе лыжи, было видно, что у наших спортсменов в ряде случаев лучше ехали, чем у норвежцев. Очень порадовал Устюгов: навязал достойную и острою борьбу Клебо, учитывая, что выходил на финишную прямую вторым. Думаю, Клебо сейчас будет немного опасаться Сергея.

Что касается Ивана Якимушкина, то он молодец, не побоялся идти вперёд. Пускай, возможно, это сыграло в минус на финише, но боролся до конца. Теперь у нашего тренерского состава хорошие проблемы: большая скамейка запасных и сильный состав, даже два состава. Это приятные проблемы. Всё хорошо, у нас прекрасная команда, к Олимпийскому сезону подошли в полной готовности. В каждой из четырёх групп есть сильные спортсмены – это радует», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.