В сборной России подвели итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Сегодня у нашей сборной второе и четвёртое место… Наверное, стоит рассматривать гонку по фрагментам. На всех этапах ребята сработали достойно. Иван Якимушкин выбрал немножко неправильную тактику, что не позволило команде подняться выше.

Это короткая дистанция, лёгкая. Сработали достаточно неплохо. На классической эстафете всё могло бы быть чуть по-другому», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета, 4x7,5

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:14.58,17

2. Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов — отставание +0,2 секунды

3. Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен + 1,2

4. Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин +1,4.