Турышев: Клебо не робот. Главное — наступать ему на пятки, и мы сможем его обыграть

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал итоги мужской эстафетной гонки смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.

«Сергей Устюгов на финише показал, что можно биться. Да, чуть-чуть проиграли, но Клебо тоже не робот. Главное – наступать ему на пятки, и когда-то мы сможем его обыграть», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета, 4x7,5

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:14.58,17

2. Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов — отставание +0,2 секунды

3. Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен + 1,2

4. Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин +1,4.