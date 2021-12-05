Клебо: Устюгов выглядит страшно, так что я его послушался

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым на последнем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). На финише Клебо (Норвегия-1) оказался сильнее Устюгова (Россия-2). Третье место заняла вторая команда Норвегии.
«По ходу гонки, когда мы должны были выстраиваться, Устюгов мне ничего не говорил, но по его поведению было понятно, что я мог бы и вторым пойти, за Якимушкиным. Выглядит он страшно, с его бородой и прочим, так что мне не хотелось делать что-то неправильно. Пошёл вторым, послушавшись его», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
Также сегодня, 5 декабря, пройдёт женская эстафета (4x5). Она начнётся в 13:45 мск.
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