«Не нужно драматизировать». Бородавко — о неудачных результатах россиян в Лиллехаммере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах россиян в Лиллехаммере.
«Сборная неудачно выступила в Лиллехаммере? Не нужно драматизировать — всё нормально. Это всего лишь очередной этап, который прошёл в Норвегии. Были как положительные моменты, так и отрицательные. Обозначили очередную проблему, которую нужно решать. Готовимся к Олимпиаде», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета, 4x7,5
1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:14.58,17
2. Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов — отставание +0,2 секунды
3. Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен + 1,2
4. Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин +1,4.
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