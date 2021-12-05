Клебо рассказал о финишных разборках с Устюговым в эстафете
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым на последнем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). На финише Клебо (Норвегия-1) оказался сильнее Устюгова (Россия-2).
«Сегодня Устюгов был весьма быстр. Пожалуй, я выдал не лучший свой финиш, а он был силён. У меня были небольшие проблемы с техникой, и вы видели, что здесь идёт снег. Мне кажется, по концовке трассы проходило мало людей. Ближе к финишу было много свежего снега, и это стало проблемой. Конечно, Устюгов был очень быстр, и я рад, что мне удалось удержать первое место и оставить его позади», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
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