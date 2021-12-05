Турышев поделился ожиданиями от женской эстафеты в Лиллехаммере

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, поделился ожиданиями от женской эстафеты в Лиллехаммере. Она состоится сегодня в 13:45 мск.
«Девочки выходят на любой старт не для того, чтобы кого-то бояться, а чтобы побеждать. Они будут бороться от и до, поэтому мы надеемся на самые высокие результаты.
У Юлии Ступак в спринте не всё прошло хорошо, вчера в «разделке» тоже не очень. Я знаю по себе, что это сильно мотивирует и злит, ты начинаешь анализировать, что-то меняешь в своей голове и на следующий день показываешь другой результат. Я надеюсь, что Юля поняла свои ошибки и сегодня покажет свой максимум.
Вероника Степанова никого не боится. Она уже показывала на чемпионате России в Тюмени, что она очень хороший финишёр, – там она, будучи ещё юниоркой, обыгрывала более сильных спортсменок. Мы надеемся, что и здесь она себя проявит.
Очень хорошо, что у нас появляются такие молодые спортсмены, как Степанова или Терентьев, которые никого и ничего не боятся, а просто делают своё дело», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
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