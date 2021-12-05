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Сорин: в женской эстафете рассчитываем как минимум на такой же результат, как у мужчин

Сорин: в женской эстафете рассчитываем как минимум на такой же результат, как у мужчин
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился ожиданиями от женской эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Отметим, что Сорин говорил про первую команду.

«Рассчитываем как минимум на такой же результат, как у мужчин. Но гонка будет непредсказуемой, составы слишком неровные. Норвежки – фавориты. Три этапа нам по силам вместе с ними ехать. А на четвёртом этапе побежит Вероника Степанова. Я ещё по ходу этапа в Лиллехаммере предлагал попробовать именно её. У неё хорошая финишная скорость. Когда ещё попробовать? Если бы это была Олимпиада или чемпионат мира, мы бы не стали так рисковать», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, эстафета стартовала в 13:45. За первую команду сборной России выступают Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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