Крянин: хорошо, что Устюгов «кусается» в гонках. Если наберёт форму, то его не остановить

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал результаты российских лыжников в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Две норвежских и две российских команды практически одновременно вышли на финишную прямую. Это говорит об уровне, так скажем, и запасных, здесь тестировали свои этапы. Есть время где-то набрать форму, потренироваться. Устюгов пока не в оптимальной форме, уверенность придёт. Надо начинать не бояться, хорошо, что уже «кусается» в гонках, дальше посмотрим. Если Сергею удастся сбросить лишний груз, набрать форму, его потом не остановить. В этом задача и заключается.

Клебо тоже набирает форму, на месте не стоит. Но радует, что бороться с ними можно. Терентьев и Устюгов могут подняться, плюс Саша Большунов, думаю, ещё не в оптимальной форме. Время есть, от старта к старту будет лучше», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.