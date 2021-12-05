Клебо: я сегодня не понял Устюгова — он что-то говорил по-русски, ехал по тяжёлой лыжне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым на последнем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). На финише Клебо (Норвегия-1) оказался сильнее Устюгова (Россия-2). Третье место занял второй коллектив Норвегии.

«Я не совсем понимал его сегодня. По ходу гонки он говорил по-русски, ехал по тяжёлой лыжне, в общем, я не совсем понимал его тактику. Он начал с того, что вышел и сказал, что я должен идти первым. Он выглядит таким страшным со своей бородой, лучше его слушать», — приводит слова Клебо Aftenposten.

В данный момент проходит женская эстафета (4x7,5). От России в ней выступают две команды.