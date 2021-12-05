Норвежский эксперт: меня немного напугала концовка от Устюгова

Норвежский эксперт Фредрик Окленд поделился мыслями о финише мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Клебо управлял этапом и всё сделал так, как хотел. Но, должен признаться, меня немного напугала концовка от Устюгова, который был немного не уверен в своей форме. С Клебо на последнем этапе обыграть Норвегию сложно. Но Устюгов – тот тип, который на пике формы может найти силы, чтобы оторваться от него. У него есть такое качество. Возможно, мы не будем в той безопасности с Клебо на последнем этапе, как могли бы.
То есть есть вероятность, что Клебо придётся догонять Россию по ходу гонки, и тогда не будет такой большой уверенности в его спринте. Поэтому я думаю, что вопрос о составе эстафеты на Олимпийских играх открыт как никогда», — приводит слова Окленда Nettavisen.
- 5 декабря 2021
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