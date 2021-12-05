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Непряева: Веронике не подсказывала — она во взрослом спорте, сама всё должна понимать

Непряева: Веронике не подсказывала — она во взрослом спорте, сама всё должна понимать
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Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о своём этапе в женской эстафете Кубка мира в Лиллехаммере.

«Сегодня не легче, чем вчера. Очень тяжёлая гонка, шла своим темпом и выбирала правильную лыжню. Очень сильно отличалось скольжение на разных лыжнях. Веронике ничего не подсказывала – раз она во взрослом спорте, сама всё должна понимать», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Эстафета, 4x5 км

1. Россия-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова)
2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Ольссон)
3. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм).

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