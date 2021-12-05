Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ковальчик — о победе российских лыжниц: лыжный мир вернулся в нормальное русло

Ковальчик — о победе российских лыжниц: лыжный мир вернулся в нормальное русло
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам представительница Польши Юстина Ковальчик отреагировала на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

На финише россиянка Вероника Степанова уверенно обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Также в состав первой сборной России вошли: Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Норвежки выступали в сильнейшем составе: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Фоссесхолм.

«Да. Очевидно, лыжный мир вернулся в нормальное русло. Три эстафетные команды вместе. Россиянки победили. Помню те времена, когда это было в последний раз», — написала Ковальчик в «Твиттере».

Новость по теме
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021