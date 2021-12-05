Ковальчик — о победе российских лыжниц: лыжный мир вернулся в нормальное русло

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам представительница Польши Юстина Ковальчик отреагировала на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

На финише россиянка Вероника Степанова уверенно обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Также в состав первой сборной России вошли: Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Норвежки выступали в сильнейшем составе: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Фоссесхолм.

«Да. Очевидно, лыжный мир вернулся в нормальное русло. Три эстафетные команды вместе. Россиянки победили. Помню те времена, когда это было в последний раз», — написала Ковальчик в «Твиттере».