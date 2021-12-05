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В сборной России отреагировали на победу лыжниц в женской эстафете на этапе КМ

В сборной России отреагировали на победу лыжниц в женской эстафете на этапе КМ
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

«Каждая спортсменка на своём этапе отработала очень хорошо. Вероника в хорошем спринтерском стиле убежала на финише. Мы и хотели её посмотреть именно на заключительном этапе. Приятно, что у девочек появляется уверенность. Они всё больше и больше навязывают борьбу Йохауг, другим соперницам на каждом этапе. Главное сейчас — не почивать на лаврах, идти по плану, выполнять задачи, которые ставили перед сезоном. Всё идёт так, как надо», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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