Норвежскую лыжницу, боровшуюся со Степановой, отвели к медикам после финиша

Норвежскую лыжницу Хелене Марие Фоссесхолм, боровшуюся с россиянкой Вероникой Степановой на четвёртом этапе эстафеты, отвели к медикам после финиша женской эстафеты в Лиллехаммере.

Как сообщает Dagbladet, Фоссесхолм стало плохо и она не могла самостоятельно передвигаться. Ей помогли добраться до врачей.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Эстафета, 4x5 км

1. Россия-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) — 54.40,6

2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — отставание +1,1 секунды

3. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм) +1,2