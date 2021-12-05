Крянин — о золоте лыжниц: ребятам надо тренироваться, а девчонки доказали, что они лучшие

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).
«Мы всегда выходим бороться за первое место. Вероника Степанова первый раз бежит на таком уровне, как она себя проявила — выше всяких похвал. Молодец, всё правильно разложила, сделала ускорения там, где надо, и вышла победителем из очной борьбы.
Степанова нигде не выступала, но она справилась. Это говорит о том, что в команде появилась четвёртая девчонка, на которую можно надеяться. Вероника всё правильно сделала тактически: там, где надо, сэкономила силы, выложилась, где соперницы не ожидали. Они, кажется, тоже немного в шоке от этого. Ребятам ещё надо тренироваться, а девчонки доказали, что они лучшие» (смеётся), — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 декабря 2021
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:54
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:17
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
12:55
-
12:50
-
12:36
-
12:24
-
12:11
-
11:59
-
11:40
-
11:30
-
11:17
-
11:01