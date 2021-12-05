Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крянин — о золоте лыжниц: ребятам надо тренироваться, а девчонки доказали, что они лучшие

Крянин — о золоте лыжниц: ребятам надо тренироваться, а девчонки доказали, что они лучшие
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мы всегда выходим бороться за первое место. Вероника Степанова первый раз бежит на таком уровне, как она себя проявила — выше всяких похвал. Молодец, всё правильно разложила, сделала ускорения там, где надо, и вышла победителем из очной борьбы.

Степанова нигде не выступала, но она справилась. Это говорит о том, что в команде появилась четвёртая девчонка, на которую можно надеяться. Вероника всё правильно сделала тактически: там, где надо, сэкономила силы, выложилась, где соперницы не ожидали. Они, кажется, тоже немного в шоке от этого. Ребятам ещё надо тренироваться, а девчонки доказали, что они лучшие» (смеётся), — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021