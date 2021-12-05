Норвегия не выиграла женскую эстафету на Кубке мира впервые с 2009 года

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые не выиграла эстафету на этапе Кубка мира с 2009 года.

Ранее первая команда России завоевала золото в эстафете на втором этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия), норвежки (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм) заняли лишь третье место.

Норвежки опускались ниже первого места в эстафетах в 2009 году, тогда на этапе в Бейтостолене (Норвегия) они уступили шведкам. В 2011-м в Рыбинске эстафету выигрывали итальянки, однако норвежки в той гонке участия не приняли.

Ранее эстафетную гонку (4x7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.