Норвегия не выиграла женскую эстафету на Кубке мира впервые с 2009 года
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Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые не выиграла эстафету на этапе Кубка мира с 2009 года.
Ранее первая команда России завоевала золото в эстафете на втором этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия), норвежки (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм) заняли лишь третье место.
Норвежки опускались ниже первого места в эстафетах в 2009 году, тогда на этапе в Бейтостолене (Норвегия) они уступили шведкам. В 2011-м в Рыбинске эстафету выигрывали итальянки, однако норвежки в той гонке участия не приняли.
Ранее эстафетную гонку (4x7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.
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