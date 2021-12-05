В Норвегии рассказали о состоянии Фоссесхолм, доставленной к медикам после эстафеты
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал о состоянии лыжницы Хелены Марии Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, а затем долго лежала на снегу. Её взяли под руки и отправили к медикам.
«Она устала и замёрзла. Но сейчас она пришла в норму, пошла на церемонию награждения. Это очередная реакция на измождение. Она показала себя бойцом, боролась до конца. Она бесстрашна», — приводит слова Бьервига Dagbladet.
Напомним, россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде России первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.
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