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В Норвегии рассказали о состоянии Фоссесхолм, доставленной к медикам после эстафеты

В Норвегии рассказали о состоянии Фоссесхолм, доставленной к медикам после эстафеты
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал о состоянии лыжницы Хелены Марии Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, а затем долго лежала на снегу. Её взяли под руки и отправили к медикам.

«Она устала и замёрзла. Но сейчас она пришла в норму, пошла на церемонию награждения. Это очередная реакция на измождение. Она показала себя бойцом, боролась до конца. Она бесстрашна», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

Напомним, россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде России первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.

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Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Matthias Hangst/Getty Images

Источник: Dagbladet

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