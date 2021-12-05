Непряева — о Степановой: сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда
Поделиться
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу команды в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянки оказались сильнее шведок и норвежек.
Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моу Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года.
«Мы очень рады. Сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда», — приводит слова Непряевой Folkbladet.
Ранее эстафетную гонку (4x7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:54
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:22
Партнерский контент