Непряева — о Степановой: сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу команды в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянки оказались сильнее шведок и норвежек.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моу Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года.

«Мы очень рады. Сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда», — приводит слова Непряевой Folkbladet.

Ранее эстафетную гонку (4x7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.