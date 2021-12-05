Тириль Венг: я уже думала вызывать скорую, Фоссесхолм лежала замёрзшая и уставшая

Лыжница сборной Норвегии Тириль Уднес Венг рассказала о состоянии партнёрши по команде Хелене Марие Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, а затем долго лежала на снегу.

Спортсменку после финиша взяли под руки и отправили к медикам. Венг призналась, что серьёзно опасалась за её состояние.

«Я уже думала вызывать скорую. Она там лежала замёрзшая и уставшая. Но похоже, что сейчас всё хорошо», — приводит слова Венг Dagbladet.

Ранее россиянки выиграли эстафетную гонку (4x5 км) на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Вторыми и третьими соответственно стали шведки и норвежки. Для команды России эта победа стала первой на Кубке мира с 2004 года.