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Тириль Венг: я уже думала вызывать скорую, Фоссесхолм лежала замёрзшая и уставшая

Тириль Венг: я уже думала вызывать скорую, Фоссесхолм лежала замёрзшая и уставшая
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Лыжница сборной Норвегии Тириль Уднес Венг рассказала о состоянии партнёрши по команде Хелене Марие Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, а затем долго лежала на снегу.

Спортсменку после финиша взяли под руки и отправили к медикам. Венг призналась, что серьёзно опасалась за её состояние.

«Я уже думала вызывать скорую. Она там лежала замёрзшая и уставшая. Но похоже, что сейчас всё хорошо», — приводит слова Венг Dagbladet.

Ранее россиянки выиграли эстафетную гонку (4x5 км) на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Вторыми и третьими соответственно стали шведки и норвежки. Для команды России эта победа стала первой на Кубке мира с 2004 года.

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