Фоссесхолм: это было отвратительно, как будто ноги подо мной просто исчезли

Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, рассказала о своём самочувствии. После финиша спортсменку взяли под руки и отправили к медикам.

«Это было отвратительно. Как будто ноги подо мной просто исчезли. Хорошо, что нашлось много людей, которые поставили меня на ноги и поддерживали. Ребята стали моими костылями», — приводит слова Фоссесхолм NRK.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1. Это первая победа россиянок на Кубке мира впервые с 2004 года.