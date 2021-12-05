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Фоссесхолм: это было отвратительно, как будто ноги подо мной просто исчезли

Фоссесхолм: это было отвратительно, как будто ноги подо мной просто исчезли
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Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм, которая боролась в эстафете с россиянкой Вероникой Степановой, рассказала о своём самочувствии. После финиша спортсменку взяли под руки и отправили к медикам.

«Это было отвратительно. Как будто ноги подо мной просто исчезли. Хорошо, что нашлось много людей, которые поставили меня на ноги и поддерживали. Ребята стали моими костылями», — приводит слова Фоссесхолм NRK.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1. Это первая победа россиянок на Кубке мира впервые с 2004 года.

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Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Millo Moravski/Getty Images

Источник: NRK

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