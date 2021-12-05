Видео с церемонии награждения российских лыжниц, выигравших эстафету на этапе КМ

В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моу Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. При этом Норвегия проиграла впервые с 2009 года.

После финиша в Лиллехаммере прошла церемония награждения призёров гонки. В составе российской команды, помимо Степановой, выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Видео с награждения размещено FIS в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».