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Видео с церемонии награждения российских лыжниц, выигравших эстафету на этапе КМ

Видео с церемонии награждения российских лыжниц, выигравших эстафету на этапе КМ
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моу Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. При этом Норвегия проиграла впервые с 2009 года.

После финиша в Лиллехаммере прошла церемония награждения призёров гонки. В составе российской команды, помимо Степановой, выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Видео с награждения размещено FIS в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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