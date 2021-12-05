Александр Легков отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на этапе КМ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

«Гонку идеальную провели. Все идеально всё сделали. На Веронике была большая ответственность, мы не знали, какой она финишёр. Но она огромный молодец. Так разложилась по дистанции, хотя соперницы пытались ее дёргать, но она сделала грамотно всё, а потом ещё и на финише накатила. Умница.

Сегодня все порадовали, настроение хорошее у всех. Впереди ещё много гонок. Сейчас надо порадоваться и идти дальше. Спасибо им большое, что неделю закрыли потрясающими результатами. Будем дальше болеть. Все эстафеты показали, что и ребята, и девчонки в хорошей форме», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.