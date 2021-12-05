«Пугающее зрелище». Иверсен о том, что шведы не завершили эстафету из-за нехватки лыжников

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о том, что сборная Швеции включила только трёх лыжников в состав второй мужской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Швеция-2 снялась после третьего этапа, так как заявленный на четвёртый этап Олоф Йонссон уже уехал из Норвегии.

«Очень печально это видеть. Пугающее зрелище. Мы в Норвегии, между нашими странами минимальное расстояние, и я не понимаю, почему в сборной Швеции здесь не хватает людей. Мы рады, что женская сборная Швеции настолько хороша. Шведские мужчины должны немного поучиться у девушек. Конечно, ужасно, что мужская сборная Швеции не может довести до финиша две команды. Есть же восемь лыжников. В Швеции много людей катаются на лыжах, так что это странно», — приводит слова Иверсена Aftonbladet.