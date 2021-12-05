Тренер женской сборной Норвегии: Россия и Швеция были сильнее нас, это хорошо для спорта

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Норвежки заняли третье место, проиграв сборной Швеции 0,1 секунды. Победила команда России.

«Очередная захватывающая гонка, и сегодня мы проиграли двум командам, которые были сильнее нас. Ничего страшного для нас в этом нет. В последние годы Норвегия много раз побеждала в женских эстафетах, так что сегодняшние итоги — это хорошо для спорта. Это побуждает нас прилагать ещё больше усилий в следующий раз, и это была не самая важная эстафета в сезоне», — приводит слова Иверсена TV2.

Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.