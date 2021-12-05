Вероника Степанова: я доказываю, что соцсети не мешают

22-летняя российская лыжница Вероника Степанова, принёсшая сборной победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), поделилась эмоциями после гонки.

Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубка мира с 2004 года.

«Я тоже в шоке от того, что случилось, но тренер дал команду – ты можешь, и я смогла. Волновалась ли, когда шведка пошла вперёд? Нет, всё было под контролем. Надеюсь, хейтеры сейчас будут поддерживать в соцсетях. Я доказываю, что соцсети не мешают», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».