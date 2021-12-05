Вероника Степанова: я доказываю, что соцсети не мешают
Поделиться
22-летняя российская лыжница Вероника Степанова, принёсшая сборной победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), поделилась эмоциями после гонки.
Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубка мира с 2004 года.
«Я тоже в шоке от того, что случилось, но тренер дал команду – ты можешь, и я смогла. Волновалась ли, когда шведка пошла вперёд? Нет, всё было под контролем. Надеюсь, хейтеры сейчас будут поддерживать в соцсетях. Я доказываю, что соцсети не мешают», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:54
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:22
Партнерский контент