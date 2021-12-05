Фоссесхолм рассказала о борьбе с Россией и Швецией на последнем этапе эстафеты
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Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировала итоги эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Норвежки заняли третье место, проиграв сборной Швеции 0,1 секунды. Победила команда России.
Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.
«Я попыталась взвинтить темп на подъёме. Это сработало, но эта трасса с её длинным спуском даёт большое преимущество тем, кто идёт сзади. Так что секунды, заработанные на подъёме, мне не помогли. К сожалению, сегодня этого не хватило. Россия и Швеция сегодня были лучше, но мы вернемся ещё сильнее», — приводит слова Фоссесхолм TV2.
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