Фоссесхолм рассказала о борьбе с Россией и Швецией на последнем этапе эстафеты

Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировала итоги эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Норвежки заняли третье место, проиграв сборной Швеции 0,1 секунды. Победила команда России.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.

«Я попыталась взвинтить темп на подъёме. Это сработало, но эта трасса с её длинным спуском даёт большое преимущество тем, кто идёт сзади. Так что секунды, заработанные на подъёме, мне не помогли. К сожалению, сегодня этого не хватило. Россия и Швеция сегодня были лучше, но мы вернемся ещё сильнее», — приводит слова Фоссесхолм TV2.