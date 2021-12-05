Ступак: Степанова была сегодня очень хороша, она наш маленький джокер

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу команды в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянки оказались сильнее шведок и норвежек.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года.

«Было здорово сегодня победить. Мы сегодня счастливы, хорошая получилась гонка. И сегодня с нами маленький джокер (показывает на Степанову. — Прим. «Чемпионата»). Наша юная звезда была сегодня очень хороша», — сказала Ступак в интервью FIS.

Ранее эстафетную гонку (4x7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.