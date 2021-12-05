Йохауг: сегодня с Сориной мы были лучшими друзьями на трассе

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала борьбу с россиянкой Татьяной Сориной во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Ранее Йохауг говорила, что Сорина наступала ей на лыжи и била по палкам. Тренер норвежских лыжниц обвинил россиянку в непрофессионализме.
«Сегодня мы с Сориной были лучшими друзьями на трассе. Всё было прекрасно. Россия сегодня очень круто выступила. У них появилось много молодых лыжниц. И сегодня они выступили на очень высоком уровне. Понятно, что победить на Олимпиаде их будет тяжело.
То же самое касается Швеции. У них тоже очень сильная команда, будет интересно побороться с ними», — цитирует Йохауг NRK.
Сборная России выиграла гонку. Второе место заняла Швеция, а третье — Норвегия.
- 5 декабря 2021
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