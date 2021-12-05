Степанова: представляла, что финиширую с флагом России в эстафете

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянки выиграли эстафету, второе место заняла команда Швеции, а третье — Норвегии.
«Волновалась ли? Я сейчас очень редко волнуюсь. Выход на старт четвёртого этапа был похож на выход на дистанционную гонку в юниорской сборной.
Всё шло по плану, я не смотрела на предыдущие этапы, разминалась и готовилась к своему старту. Мы с тренером заранее перебрали все возможные варианты развития событий и я была готова ко всему, и морально, и физически.
Перед стартом мне Егор Сорин сказал, чтобы на финише я вспомнила гимн и флаг, это будет очень патриотично. И я вспомнила об этом, представила, что финиширую с флагом. Надеюсь, в следующий раз так и получится.
Сегодняшняя победа — это результат работы системы нашей федерации лыжных гонок. Всё начинается с районов, краёв, субъектов Российской Федерации и непосредственно уже российской сборной. Эта система готовит спортсменов на будущее», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
- 5 декабря 2021
-
18:04
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
-
14:10
-
13:59