Степанова: представляла, что финиширую с флагом России в эстафете

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянки выиграли эстафету, второе место заняла команда Швеции, а третье — Норвегии.

«Волновалась ли? Я сейчас очень редко волнуюсь. Выход на старт четвёртого этапа был похож на выход на дистанционную гонку в юниорской сборной.



Всё шло по плану, я не смотрела на предыдущие этапы, разминалась и готовилась к своему старту. Мы с тренером заранее перебрали все возможные варианты развития событий и я была готова ко всему, и морально, и физически.



Перед стартом мне Егор Сорин сказал, чтобы на финише я вспомнила гимн и флаг, это будет очень патриотично. И я вспомнила об этом, представила, что финиширую с флагом. Надеюсь, в следующий раз так и получится.



Сегодняшняя победа — это результат работы системы нашей федерации лыжных гонок. Всё начинается с районов, краёв, субъектов Российской Федерации и непосредственно уже российской сборной. Эта система готовит спортсменов на будущее», — цитирует Степанову «Матч ТВ».