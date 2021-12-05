Непряева: не очень понравилось, что Карлссон сидела у меня даже не на лыжах, а на пятках

Российская лыжница Наталья Непряева выразила недовольство действиями шведки Фриды Карлссон во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Швеция). Россиянка заявила, что соперница наезжала на её лыжи.

«Мне не очень понравилось, что она сегодня сидела у меня даже не на лыжах, а просто на пятках. И я на спусках чувствовала, как она придавливает мне колодку своими лыжами. Не скажу, что это мешало, но лимитировало… Сегодня я всю гонку чувствовала пятками носки её лыж.



Давала ли ей понять, что она не права? Нет, старалась не тратить на неё силы. Там деваться некуда, одна лыжня накатанная и куда-то выходить… Я и её тоже понимаю, я бы и сама так же делала», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».



Россиянки выиграли эстафету, второе место заняла команда Швеции, а третье — Норвегии.