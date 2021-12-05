Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева: не очень понравилось, что Карлссон сидела у меня даже не на лыжах, а на пятках

Непряева: не очень понравилось, что Карлссон сидела у меня даже не на лыжах, а на пятках
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева выразила недовольство действиями шведки Фриды Карлссон во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Швеция). Россиянка заявила, что соперница наезжала на её лыжи.

«Мне не очень понравилось, что она сегодня сидела у меня даже не на лыжах, а просто на пятках. И я на спусках чувствовала, как она придавливает мне колодку своими лыжами. Не скажу, что это мешало, но лимитировало… Сегодня я всю гонку чувствовала пятками носки её лыж.

Давала ли ей понять, что она не права? Нет, старалась не тратить на неё силы. Там деваться некуда, одна лыжня накатанная и куда-то выходить… Я и её тоже понимаю, я бы и сама так же делала», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Россиянки выиграли эстафету, второе место заняла команда Швеции, а третье — Норвегии.

Новость по теме
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021