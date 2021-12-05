Норвежец Иверсен пропустит этап Кубка мира в Давосе
Поделиться
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен пропустит очередной этап Кубка мира, который пройдёт в Давосе (Швейцария). Норвежец принял решение побыть дома.
«Я принял это решение вчера. Не чувствую необходимости в том, чтобы бежать 15 км. Предпочитаю уделить внимание другим вещам. Они помогут мне обрести уверенность в себе», — цитирует Иверсена Dagbladet.
Этап Кубка мира в Давосе будет проходить с 12 по 13 декабря. Ранее сообщалось, что этап Кубка мира в Давосе может не состояться. Но в дальнейшем федерация лыжного спорта Швейцарии подтвердила проведение соревнований.
Для Иверсена новый сезон пока складывается не слишком удачно. После этапа Кубка мира в Лиллехаммере он даже не входит в топ-10 общего зачёта.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
21:13
-
21:07
-
18:04
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
Партнерский контент