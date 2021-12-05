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Норвежец Иверсен пропустит этап Кубка мира в Давосе

Норвежец Иверсен пропустит этап Кубка мира в Давосе
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен пропустит очередной этап Кубка мира, который пройдёт в Давосе (Швейцария). Норвежец принял решение побыть дома.

«Я принял это решение вчера. Не чувствую необходимости в том, чтобы бежать 15 км. Предпочитаю уделить внимание другим вещам. Они помогут мне обрести уверенность в себе», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Этап Кубка мира в Давосе будет проходить с 12 по 13 декабря. Ранее сообщалось, что этап Кубка мира в Давосе может не состояться. Но в дальнейшем федерация лыжного спорта Швейцарии подтвердила проведение соревнований.

Для Иверсена новый сезон пока складывается не слишком удачно. После этапа Кубка мира в Лиллехаммере он даже не входит в топ-10 общего зачёта.

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