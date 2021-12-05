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Нортуг: россияне спокойно привезли Клебо на финиш. На что рассчитывали?

Нортуг: россияне спокойно привезли Клебо на финиш. На что рассчитывали?
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Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на тактику российских команд в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Парни, у вас была очень странная тактика. Шанс обыграть Норвегию — постоянно поддерживать максимально высокий темп и пытаться убежать на каждом этапе. А вы спокойно привезли Клебо на финиш. Ну и на что после этого рассчитывали? Понятно, что он там обыграет любого. Я был удивлён, что никто, кроме Большунова, не пытался сбросить норвежцев. Это странно и непонятно.

Поддавался ли он сегодня Устюгову? Думаю, Йоханнес ускорялся на финише не на 100, а на 98-99 процентов», — приводит слова Нортуга журналист «Спорт-экспресса» Владимир Иванов в своём телеграм-канале.

Норвегия опять обыграла Россию в эстафете. Большунов и его команда — вообще без медали Норвегия опять обыграла Россию в эстафете. Большунов и его команда — вообще без медали
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