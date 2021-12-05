Фрида Карлссон — лидер КМ по призовым среди женщин и мужчин, Большунов — пятый

Шведская лыжница Фрида Карлссон по итогам двух этапов Кубка мира заработала 37 950 швейцарских франков (€ 36 550). По этому показателю она является абсолютным лидером среди женщин и мужчин. Лучший из россиян — Александр Большунов, который заработал 20 925 швейцарских франков (€ 20 155).



1. Фрида Карлссон (Швеция) – 37 950

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 30 750

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 26 400

4. Майя Дальквист (Швеция) – 25 000

5. Александр Большунов (Россия) – 20 925

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 16 000

7. Александр Терентьев (Россия) – 15 450

8. Рози Бреннен (США) – 14 975

9. Алексей Червоткин (Россия) – 14 775

10. Сергей Устюгов (Россия) – 14 150



Лучшей российской лыжницей по этому показателю является Наталья Непряева, заработавшая 9550 швейцарских франков (€ 9200).