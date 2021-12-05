Фрида Карлссон отреагировала на лидерство в КМ по размеру призовых
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Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на размер своих призовых за первые два этапа Кубка мира в сезоне-2021/2022. Лыжница заработала € 36 550, что на € 20 тысяч больше, чем за весь сезон в начале карьере. И даже больше, чем за всю карьеру 22-летней спортсменки на Кубке мира. После 10 дней соревнований Карлссон — абсолютный лидер по размеру призовых среди женщин и мужчин.
«Теперь всё в порядке! Деньги поступают, как должны. Это приятно, но я не соревнуюсь за деньги. Не об этом думаю, но понятно, что это бонус и большая безопасность в моих инвестициях. Скоро ли стану мультимиллионером? Когда мне будет 100 лет!» — приводит слова Карлссон Expressen.
Карлссон выиграла две гонки сезона, дважды опередив норвежку Терезе Йохауг.
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