Фрида Карлссон отреагировала на лидерство в КМ по размеру призовых

Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на размер своих призовых за первые два этапа Кубка мира в сезоне-2021/2022. Лыжница заработала € 36 550, что на € 20 тысяч больше, чем за весь сезон в начале карьере. И даже больше, чем за всю карьеру 22-летней спортсменки на Кубке мира. После 10 дней соревнований Карлссон — абсолютный лидер по размеру призовых среди женщин и мужчин.

«Теперь всё в порядке! Деньги поступают, как должны. Это приятно, но я не соревнуюсь за деньги. Не об этом думаю, но понятно, что это бонус и большая безопасность в моих инвестициях. Скоро ли стану мультимиллионером? Когда мне будет 100 лет!» — приводит слова Карлссон Expressen.

Карлссон выиграла две гонки сезона, дважды опередив норвежку Терезе Йохауг.