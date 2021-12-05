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Сергей Устюгов — о Дмитрии Губерниеве: он всех подтролливает

Сергей Устюгов — о Дмитрии Губерниеве: он всех подтролливает
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Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил, почему после завоевания серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере передавал привет биатлонистам.

«Не хочу никого подставлять, но была такая информация, что кто-то сказал: «Лыжники без подиумов, а мы сегодня третьи». Это Дмитрию Губерниеву небольшой привет, у нас же с ним особые отношения, как и всей федерации лыжных гонок, насколько я понимаю. Он всех подтролливает.

Обижаюсь ли на него? А что на него обижаться, он мне ничего плохого не сделал, так болтает, но это работа его, болтать. И если он найдёт спонсора, который купит ратрак в мою спортивную школу, я буду говорить о нём вообще всё что угодно (смеётся)», — приводит слова Устюгова сайт «Матч ТВ».

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