Сергей Устюгов — о Дмитрии Губерниеве: он всех подтролливает

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил, почему после завоевания серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере передавал привет биатлонистам.

«Не хочу никого подставлять, но была такая информация, что кто-то сказал: «Лыжники без подиумов, а мы сегодня третьи». Это Дмитрию Губерниеву небольшой привет, у нас же с ним особые отношения, как и всей федерации лыжных гонок, насколько я понимаю. Он всех подтролливает.

Обижаюсь ли на него? А что на него обижаться, он мне ничего плохого не сделал, так болтает, но это работа его, болтать. И если он найдёт спонсора, который купит ратрак в мою спортивную школу, я буду говорить о нём вообще всё что угодно (смеётся)», — приводит слова Устюгова сайт «Матч ТВ».