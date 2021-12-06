«Я поднялся на последний этаж». Бессмертных объяснил, почему не выступил в Лиллехаммере

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных объяснил, почему не вошёл в состав команды на второй этап Кубка мира в Лиллехаммере.
«Время нельзя остановить или развернуть вспять. Спортивная профессиональная жизнь, состоящая из множества ступеней, по которым ты идёшь, и с каждым днём, месяцем и годом, поднимаясь всё выше и выше, всегда имеет последний этаж с множеством дверей. И каждый спортсмен на какой-то промежуток времени остаётся наедине с собой, перед тем, как открыть одну из дверей новой, непредсказуемой для себя жизни.
Друзья, я не открываю дверь. Но, скорее всего, я поднялся на последний этаж. И не знаю, сколько я простою перед дверью. Но это всё так, по-литературному и с глубоким смыслом. А если простым языком, то результат, показанный на этапе Кубка мира в Финляндии, ни для тренерского штаба, ни для меня лично не способствовал дальнейшему моему выступлению на таких серьёзных соревнованиях. И было принято решение оставить этап Кубка мира и улететь в Россию домой. Теперь буду тренироваться и готовиться к старту, который пройдёт в Новосибирске — «Кубок Сибири». Не забывайте, я не открыл ещё дверь», — написал Бессмертных.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Бессмертных.
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