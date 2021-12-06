Вероника Степанова выступила с заявлением после победы России в эстафете в Лиллехаммере

Лыжница сборной России Вероника Степанова, которая в составе национальной команды завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), выступила с заявлением.
«Спасибо всем за поздравления и добрые слова, я ценю! Поскольку я, кажется, до какой-то степени владею вашим вниманием сегодня, позвольте сказать пару слов.
Выигрывает в большом спорте не атлет — выигрывает система, его воспитавшая и создавшая условия для его побед. В российском спорте, в лыжных гонках в частности, такая система создана. С детства, с первых шагов в спорте меня окружали умные, заботливые, хорошие люди. Не торопили, не требовали, не давили — растили и помогали. Хвалить начальство несколько сложно, не в моём характере — но именно Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») медленно, но уверенно создала за много лет целую «поточную линию» талантов, — я всего лишь самый свежий её продукт, понимаете? Причём все это сделано именно в российских условиях, реалиях, под наш менталитет.
Каждый раз, общаясь с норвежцами, финнами, немцами, я отмечаю, как они искренне гордятся своей страной, порядками, своим укладом жизни и своей системой координат, если хотите. Пора уже и нам начинать гордиться нашими, вместо того чтобы, как некоторые делают, вечно бурчать, завидовать разным «тамгденаснету». Россия не только в эстафете лыжной лучшая!» — написала Степанова в своём «инстаграме».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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