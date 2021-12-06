Кершоу — о Сориной: бедная девушка. Она не хотела мешать Йохауг

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал конфликтную ситуацию с участием россиянки Татьяны Сориной и норвежки Терезе Йохауг во время прохождения коньковой «разделки» на 10 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Напомним, после финиша Йохауг заявила, что Сорина цепляла её палки и сбивала гоночный ритм. Тренер норвежек назвал поведение россиянки неспортивным. Позднее наставник Сориной принёс извинения Терезе, отметив, что это происходило не специально, а из-за разницы техник лыжниц.
«В женской индивидуальной гонке развернулась драма. Йохауг, проигравшая Карлссон 0,3 секунды, была вне себя после финиша. У неё взрывной характер, и она завелась из-за того, что ей помешала Сорина.
Конечно, россиянка, шедшая сзади, не хотела наступать на её палки. Но она шла на пределе, просто зубами цеплялась. Никакого злого умысла там не было, в её планы точно не входило испортить гонку Терезе. Но злость норвежки объяснима. Я оказывался в обеих ролях: и сам кому-то наступал, и мне тоже оттаптывали экипировку. Мне очень обидно за эту ситуацию.
Сорина провела два отличных круга, и Йохауг на неё сильно обиделась. Бедная девушка, она этого не хотела. Бывает такое, что неумышленно наезжаешь на соперника, особенно если говорить о женских гонках, где нет вражды», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 6 декабря 2021
-
12:33
-
12:30
-
12:23
-
11:39
-
11:25
-
11:00
-
09:52
-
09:50
-
09:26
-
08:53
-
08:42
-
08:32
-
00:33
- 5 декабря 2021
-
23:18
-
22:59
-
22:25
-
22:20
-
21:13
-
21:07
-
18:04
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45