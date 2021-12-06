Кершоу — о Сориной: бедная девушка. Она не хотела мешать Йохауг

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал конфликтную ситуацию с участием россиянки Татьяны Сориной и норвежки Терезе Йохауг во время прохождения коньковой «разделки» на 10 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Напомним, после финиша Йохауг заявила, что Сорина цепляла её палки и сбивала гоночный ритм. Тренер норвежек назвал поведение россиянки неспортивным. Позднее наставник Сориной принёс извинения Терезе, отметив, что это происходило не специально, а из-за разницы техник лыжниц.

«В женской индивидуальной гонке развернулась драма. Йохауг, проигравшая Карлссон 0,3 секунды, была вне себя после финиша. У неё взрывной характер, и она завелась из-за того, что ей помешала Сорина.

Конечно, россиянка, шедшая сзади, не хотела наступать на её палки. Но она шла на пределе, просто зубами цеплялась. Никакого злого умысла там не было, в её планы точно не входило испортить гонку Терезе. Но злость норвежки объяснима. Я оказывался в обеих ролях: и сам кому-то наступал, и мне тоже оттаптывали экипировку. Мне очень обидно за эту ситуацию.

Сорина провела два отличных круга, и Йохауг на неё сильно обиделась. Бедная девушка, она этого не хотела. Бывает такое, что неумышленно наезжаешь на соперника, особенно если говорить о женских гонках, где нет вражды», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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