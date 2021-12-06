Кершоу: кто-то мне объяснит, почему Большунов и Устюгов не в одной команде?

Бывший канадский лыжник, чемпион мира 2011 года Девин Кершоу поделился мнением о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Эксперт выразил недоумение в связи с тем, что российская сборная отправляет в разные команды Александра Большунова и Сергея Устюгова.
«Мне понравилась мужская эстафета. Была напряжённая борьба, много событий. Здорово выглядели Большунов и Нисканен, которые на своём этапе ушли от Иверсена. На последнем круге борьбу вели Россия-1, Россия-2, Норвегия-1 и Норвегия-2. Да, очень предсказуемо, но остальные команды были не в трёх минутах и более. Интерес сохранялся до самого конца. И что можно сказать в итоге? Клебо в спринте непобедим. Устюгов навязал настоящую борьбу, но Йоханнес был слишком хорош. Хотя Сергей выглядел очень достойно.
Я задаюсь одним вопросом. Может, кто-то мне объяснит, в чём причина. Почему Большунов и Устюгов не в одной команде? Пожалуйста, объясните мне. Очевидно, что Устюгов в этом сезоне в хорошей форме. Большунов — лучший лыжник мира. Если вы хотите победить Норвегию, то, может, поставите их вместе? Ну я не знаю. Это всего лишь моё мнение», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.
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