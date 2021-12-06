Американский журналист: было бы интересно узнать, что российские лыжники кричали норвежцам

Американский журналист Натаниэль Хёрц прокомментировал происходившее на заключительном этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В ходе эстафеты российские лыжники Сергей Устюгов и Иван Якимушкин общались между собой и обращались к норвежцам Йоханнесу Клебо и Харальду Амундсену, которые вели с ними борьбу.

«Такое чувство, что россияне экспериментируют с эстафетными командами. Как будто они не знают, кто у них быстрее, и поэтому мешают составы. Может, у Вяльбе есть какая-то сумасшедшая формула.

И я тут прочитал о странностях, которые происходили на последнем этапе, где бежали Клебо и Устюгов. Два россиянина разговаривали по-русски, что-то кричали в сторону норвежцев. Я бы хотел, чтобы туда микрофоны поставили. Уверен, было бы интересно узнать, что они кричат.

Интересно, что Клебо не так уж далеко оторвался от Устюгова на финише. Почему-то до Олимпиады мы не увидим ни одной новой эстафеты такого формата, а я бы хотел повторения этой борьбы. Здесь есть на что посмотреть, и странно, что олимпийское соревнование проходит всего один раз на Кубке мира. Было бы лучше, если бы эстафеты проводились чаще», — рассказал Хёрц в подкасте FasterSkier.

Победу одержала команда Норвегии во главе с Клебо, Устюгов принёс России второе место.

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